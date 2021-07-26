Кто в Петербурге вызывал частную скорую помощь

Ситуация до пандемии и сейчас сильно изменилась.

Директор частной скорой помощи в Петербурге "Коррис" Лев Авербах рассказал, в каких случаях горожане пользуются услугами его организации. Интервью провел "Петербургский дневник".

Частную скорую вызывают пациенты, которые хотят сократить контакты и стремятся к большему комфорту. Ранее граждане активно обращались по ДМС, однако страховые компании не имеют права работать с инфекциями. Напомним, что коронавирус относится к инфекционным заболеваниям.

Задержки были и у нас, никто частников без очереди в приемное отделение не пропустит и никто для наших пациентов не гарантирует особо комфортных мест в палатах. У нас в городе, к сожалению, нет частных стационаров, как в Москве, которые работают с инфекциями. признался Лев Авербах.

При этом частная скорая, скорее всего, приехала бы быстрее, чем государственная. Но в очереди из машин у стационара также пришлось бы стоять. Некоторые пациенты готовы платить 60-70 тысяч за вызов.

Фото: ВКонтакте / КОРИС СКОРАЯ ПОМОЩЬ | Травмпункт