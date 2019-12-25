Блогера Илью Ремесло отправили в психбольницу в Петербурге

В Петербурге госпитализировали телеграм-блогера Илью Ремесло.

Петербургский блогер Илья Ремесло оказался в психиатрической клинике. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники, его доставили в больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Инцидент произошел после того, как в его телеграм-канале на протяжении суток появлялись посты с жесткой критикой в адрес представителей власти. Сам Ремесло в видеообращении подтвердил авторство этих публикаций.

Стало известно, что скорая помощь приезжала к блогеру домой накануне, 18 марта. В справочной службе медучреждения журналистам подтвердили факт госпитализации пациента с такими данными и даже назвали график передач. По информации издания, судя по номеру отделения, ранее Ремесло не состоял на учете у психиатров. Примечательно, что сестра блогера является известным в городе специалистом в области психиатрии.

С вечера 18 марта в телеграм-канале Ильи Ремесло не появлялось новых записей.

Фото: Илья Ремесло / Telegram