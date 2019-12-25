В Смольном обсудили переезд частной службы скорой помощи Coris

Власти предложили компании 4 адреса, но скорая помощь самостоятельно нашла новое место.

В Смольном заявили, что частная скорая служба "Корис Ассистанс" переедет по новому адресу. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, компании предложили помещения по четырем разным адресам, но скорая помощь самостоятельно нашла себе новую точку для работы.

Здание на Чугунной улице, которое "Корис" занимала раньше, переоборудуют под новый корпус больницы Святого Луки. Город выкупит и отремонтирует здание уже в этом году, в нем разместят отделение консультации и амбулаторно-стационарное отделение химиотерапии. Также в корпусе планируется развивать урологическое, хирургическое направление. Не исключено, что корпус превратят в площадку для лечения больных коронавирусом, если того потребуют обстоятельства.

Отмечается, что всем коммерческим организациям, работающим в здании на Чугунной, направили уведомления о расторжении договоров. До 1 сентября скорая помощь перестанет работать по старому адресу.

Ранее Piter.TV беседовал с гендиректором "Корис" Львом Авербахом по поводу грядущих изменений.

Фото: CORIS СКОРАЯ ПОМОЩЬ | Травмпункт / "ВКонтакте"