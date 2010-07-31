Выплаты на приемных детей в Петербурге намерены повысить до прожиточного минимума

Последнее изменение суммы происходило ещё в 2016 году, когда выплата выросла с 7583 до текущих 10444 рублей.

Администрация Санкт-Петербурга собирается повысить размеры ежемесячных пособий, выплачиваемых приёмным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, до величины детского прожиточного минимума, действующего в регионе. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы, на что обратило внимание издание ЗАКС.ру.

В настоящее время пособие для семей, взявших ребёнка под опеку, составляет 10 444 рубля. Величина прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербурге на 2025 год установлена на уровне 18 749 рублей.

Размер пособия закреплён в местном социальном законодательстве и определялся ранее постановлением Правительства города. Последнее изменение суммы происходило ещё в 2016 году, когда выплата выросла с 7583 до текущих 10444 рублей. Предложенным проектом закона предусмотрена ежегодная коррекция размера выплат в зависимости от изменений прожиточного минимума, утверждаемого правительством Санкт-Петербурга.

Ранее депутаты Законодательного Собрания рассматривали аналогичный законопроект, касающийся повышения выплат студентам, имеющим детей. Их пособие также планируют индексировать до размеров прожиточного минимума. Стоит отметить, что ранее администрация города возражала против прямой привязки выплат к уровню прожиточного минимума, аргументируя позицию сложностью планирования бюджета.

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Фото: Piter.TV