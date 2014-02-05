Директор петербургской частной скорой помощи: "Переезд грозит потерей бизнеса и денег"

Частную скорую помощь до 1 сентября попросили освободить здание, которое она арендует. Однако сделать это за такой короткий срок не так просто.

Смольный собирается выкупить здание на Чугунной улице, в котором располагается частная скорая медицинская помощь "Coris", и открыть там новый корпус больницы Святителя Луки. В учреждении будут лечить больных коронавирусом. Решение городских властей поставило под вопрос дальнейшее существование организации, ведь на переезд есть всего два месяца. Подробнее о ситуации Piter.TV рассказал гендиректор "Coris" Лев Авербах.

― Появились сообщения о переезде частной скорой помощи. Расскажите, что произошло.

― Город решил при отсутствии постановления правительства выкупить здание у собственника "ЛОМО". Нас предупредили об этом за два месяца, переехать за такой срок сделать это крайне тяжело. То есть мы должны переехать до 1 сентября. Это грозит потерей бизнеса и денег. К "ЛОМО" вопросов нет, они действуют по договору. Есть вопросы к городу. Количество больных снижается, но решили перепрофилировать еще одно здание под 200 коек для больных коронавирусом. Предупредили бы хотя бы за полгода.

― Почему сложно переехать, какие требования есть к зданию?

― У нас лицензируемая деятельность и к помещению множество требований. Например, для рентгеновского аппарата требуется отдельное разрешение, эбонитовые стенки, специальный ремонт, свинцовые двери. Роспотребнадзор требует, чтобы комнаты для приема врачей были не менее 12 кв.метров. Также определенные требования и для кабинетов для приема пациентов. Установка пожарной сигнализации и вентиляции немалых денег стоит, также как и утилизация отходов разных классов. Система эвакуации, телефония... Чтобы все это установить, требуется несколько месяцев.

― Что будет, если все-таки не удастся найти подходящее место?

― Не хотелось бы об этом думать. Бизнес закроется или закроется на время, большие потери будут как по персоналу, так и по деньгам. Мы ищем новое здание, но надеемся договориться и остаться в старом.

― Для города будут какие-то потери с вашим уходом?

― Прежде всего для людей. К нам ежедневно в травмпункт обращаются человек 70, из них половина по ДМС. "Скорая" забирает по 40 человек, зимой ― 50. Каждый день мы снимаем нагрузку с системы здравоохранения примерно на 100 человек. Таким образом, мы позволяем не тратить ресурсы на тех, кто обращается к нам. Мы освобождаем места для тех, кто не может заплатить, но чиновники даже не задумываются об этом.

― Снятие ограничительных мер как-то сказалось на частоте обращения в "Corris"?

― Ограничительные меры ― это избыточные меры, которые ушли и ушли. Сняли то, что не работало и не работает. Я думаю, что никто сильно ничего не заметил. Соблюдать дистанцию надо, объяснять это. Рестораны и театры ведь сейчас еще и не открыли.

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Фото: Piter.TV