Основатель Coris Лев Авербах получил условный срок по делу о незаконной миграции

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор основателю частной службы скорой помощи Coris Льву Авербаху. Его признали виновным в организации незаконной миграции и назначили условное наказание.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал основателя частной службы скорой помощи Coris и фактического руководителя компании "Сфера-Мед" Льва Авербаха виновным в организации незаконной миграции. По этому же делу коммерческий директор организации Дмитрий Яковлев получил реальный срок.

Суд установил, что не позднее апреля 2021 года была организована схема, позволявшая иностранным гражданам въезжать в Россию во время действовавших из-за пандемии ограничений. Для этого от имени компании оформлялись фиктивные приглашения на лечение и другие документы, которые служили основанием для пересечения государственной границы без намерения оказывать медицинскую помощь.

По материалам дела, Дмитрий Яковлев занимался подготовкой необходимых документов и передачей сведений через государственные информационные системы. Следствие установило, что с апреля 2021 года по июль 2022 года таким способом были созданы условия для въезда в Россию не менее 231 иностранца. За оформление документов взимали от 20 тыс. до 25 тыс. рублей, а общий доход участников схемы превысил 5,7 млн рублей.

Оба подсудимых полностью признали вину. Льву Авербаху назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запретили заниматься общей врачебной практикой в течение 2 лет 11 месяцев. Дмитрий Яковлев приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV