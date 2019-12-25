Петербургская частная скорая помощь оказалась под угрозой закрытия

В арендуемом частной скорой помещении Смольный планирует открыть новый корпус больницы Святителя Луки.

Петербургская частная скорая помощь ООО "Корис Ассистанс" (Coris) оказалась под угрозой закрытия. Глава компании Лев Авербах сообщил "РБК Петербург", что город хочет отдать здание под новый корпус переоборудованной под лечение COVID-19 больницы Святителя Луки. Руководство пытается отсрочить переезд на другую площадь до конца года.

Частная скорая помощь Coris арендует помещение, принадлежащее предприятию АО "ЛОМО" на Чугунной улице, уже 21 год. В организации работают 200 специалистов, включая десять бригад скорой. АО "ЛОМО" прислало не так давно Coris уведомление о расторжении договора. Освободить площадь нужно до конца августа. Однако руководитель частной скорой помощи считает, что на переезд требуется не меньше полугода.

Очень сложно найти подходящее для нас помещение, которое потом нужно отремонтировать и приспособить. Кроме того, у нас нет свободных средств для осуществления переезда. Лев Авербах, глава Coris

В "ЛОМО" отказались комментировать данную ситуацию. В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга подтвердили, что в здании, которое сейчас арендует Coris и ряд других компаний, действительно планируется создать новый корпус для больницы святителя Луки.

Также в Петербурге появится новый корпус для Госпиталя ветеранов войн.

Фото: Piter.TV