В Петербурге появится новый корпус для Госпиталя ветеранов войн

В Петербурге появится новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, сообщил "АиФ-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Сообщается, что строительство планируют начать совсем скоро: в четверг, 9 июля. Данный корпус войдет в сеть стационаров, которые, в случае необходимости, будут работать в условиях эпидемии. Отметим, что в сеть также войдут Николаевская больница в Петергофе и больница №33 в Колпино.
Ранее мы писали, что петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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