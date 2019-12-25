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В Петербурге появится новый корпус для Госпиталя ветеранов войн
Сегодня, 18:21
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smirenny

В Петербурге появится новый корпус для Госпиталя ветеранов войн

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Строительство начнется с 9 июля.

В Петербурге появится новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, сообщил "АиФ-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

Сообщается, что строительство планируют начать совсем скоро: в четверг, 9 июля. Данный корпус войдет в сеть стационаров, которые, в случае необходимости, будут работать в условиях эпидемии. Отметим, что в сеть также войдут Николаевская больница в Петергофе и больница №33 в Колпино.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, госпиталь ветеранов войн, коронавирус, новый корпус госпиталя для ветеранов войн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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