В Петербурге появится новый корпус для Госпиталя ветеранов войн

Строительство начнется с 9 июля.

В Петербурге появится новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, сообщил "АиФ-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сообщается, что строительство планируют начать совсем скоро: в четверг, 9 июля. Данный корпус войдет в сеть стационаров, которые, в случае необходимости, будут работать в условиях эпидемии. Отметим, что в сеть также войдут Николаевская больница в Петергофе и больница №33 в Колпино.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV