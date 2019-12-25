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Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса
Сегодня, 14:33
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nastya960

Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса

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Страховая компания должна выплатить деньги человеку, если у него будет официально подтвержденный тест на коронавирус.

Во время пандемии коронавируса в страховых компаниях появилась новая опция. Свою жизнь теперь можно застраховать от коронавируса. Об этом каналу рассказала страховой агент Екатерина Демешева в программе "Полезная консультация".

Застраховать можно как только себя, так и всю семью или пожилых людей, граждан других государств.

Страховая компания должна выплатить деньги человеку, если у него будет официально подтвержденный тест на коронавирус.

Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти.

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, страховка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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