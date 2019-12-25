Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса

Страховая компания должна выплатить деньги человеку, если у него будет официально подтвержденный тест на коронавирус.

Во время пандемии коронавируса в страховых компаниях появилась новая опция. Свою жизнь теперь можно застраховать от коронавируса. Об этом каналу рассказала страховой агент Екатерина Демешева в программе "Полезная консультация".

Застраховать можно как только себя, так и всю семью или пожилых людей, граждан других государств.

Страховая компания должна выплатить деньги человеку, если у него будет официально подтвержденный тест на коронавирус.

Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти.

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