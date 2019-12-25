Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает расти

Количество жертв в городе на Неве в два раза превысило московскую статистику.

В Петербурге продолжает расти смертность от новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии количество жертв в городе на Неве в два раза превысило московскую статистику. Об этом пишет оперативный штаб.

Петербург седьмой день подряд лидирует в суточном приросте летальных случаев от COVID-19 по России. Так, за минувшие сутки в городе было зафиксировано 48 новых смертей. В этом списке Москва занимает второе место и отстает от Петербурга ровно в два раза – 24 человека умерло за сутки. На третьей строчке расположилась Московская область, где за указанный период скончались 18 человек.

В целом по стране за последние 24 часа подтвердили 198 летальных случаев. Всего с начала пандемии скончались 10 494 россиян, из них 1437 проживали в Петербурге.

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