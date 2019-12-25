В Петербурге число жертв коронавируса выросло на 48 человек

В России зафиксировали 198 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в России зафиксировали 198 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего умерших за указанный период зарегистрировано в Петербурге – 48 новых жертв COVID-19. Далее следует Москва (24) и Московская область (18).

За последние сутки в России выявили 6 368 новых случаев заболевания в 82 регионах, из которых 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых заболевших в Москве (629 человек), Ханты-Мансийском АО (283) и Петербурге (278). В Ленобласти зафиксировали 52 новых случая заражения.

С начала пандемии коронавирусом заразились 694 230 россиян в 85 регионах. Жертвами COVID-19 стали 10 494 человек, выписали из больниц 463 880 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки почти 14 тысяч человек проверили на коронавирус.

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