В Петербурге за сутки почти 14 тысяч человек проверили на коронавирус

По медицинским наблюдением находятся 1,2 тыс. жителей.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 13 857 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 237 человек. Из них 636 ― на самоизоляции, 525 ― контактные, 76 ― в обсерваторе.

За минувшие сутки по номеру "122" было обработано 544 вызова, связанных с коронавирусом. В службе экстренных вызовов по номеру "112" было зарегистрировано 178 обращений. 73 человека сообщили о прибытии в России из другой страны.

Ранее в Петербурге подвели итоги трёх месяцев по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.TV