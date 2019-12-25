В Петербурге подвели итоги трёх месяцев по борьбе с коронавирусом

В настоящий момент в стационарах города свободно 50% коек.

В Комитете по здравоохранению Петербурга подвели итоги за три месяца работы по борьбе с коронавирусом. По состоянию на 6 июля, в инфекционных стационарах города свободно 50% коек (если перевести в конкретные цифры, то это 3 тысячи). Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова председателя Комздрава Дмитрия Лисовца.

Чиновник заявил, что для снятия коронавирусных ограничений в городе должны освободиться минимум 50% коек, но не от общего числа, а учитывая только те, которые были развернуты до 28 апреля – 5393 места.

Также Лисовец заявил, что в Петербурге хотят возвести новую клинику Госпиталя для ветеранов войн, реконструировать больницы в Колпино и Петродворце. Во временном госпитале в "Ленэкспо" началось расширение. В настоящий момент городские больницы обеспечены шлюзами, санпропускниками, у них есть запас СИЗ и лекарств.

Кроме того, Лисовец рассказал, почему власти города не переходят к последнему этапу снятия ограничений. По его словам, это решает Роспотребнадзор, который ориентирует на эпидемиологическую ситуацию в городе.

По мнению самого Лисовца, вирус пока не побежден. В начале марта люди столкнулись с совершенно новой инфекцией, которая дает осложнения значительно чаще, чем грипп. Однако если против гриппа есть вакцина, то против коронавируса она только разрабатывается.

Лисовец заявил, что приобретать опыт лечения медикам приходилось прямо у постели больных. Медперсонал самоотверженно выполнял и продолжает выполнять свой профессиональный долг.

Программа перепрофилирования стационаров для работы с коронавирусом была нелегкой. Однако Петербург прошел этот путь и пережил этот период. В заключении чиновник добавил, что пандемия выявила "узкие" места в организации здравоохранения. Сейчас специалисты тщательно анализируют то, что не удалось сделать на первом этапе.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

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