В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Для Роспотребнадзора это не стало неожиданностью.

В Петербурге шестой день растет заболеваемость коронавирус. Скачок произошел 29 июня, с того момента количество заболевших увеличивается.

Если 28 июня COVID-19 зарегистрировали у 219 человек, но на следующий день показатель поднялся до 253. За прошедшие сутки вирусную инфекцию обнаружили у 280 человек.

В Роспотребнадзоре ожидали роста заболеваемости. Это связано со снятием ограничений. Возвращать ограничения пока не планируют.

За последние сутки на коронавирус проверили более 11 тыс. человек.

Фото: Piter.TV