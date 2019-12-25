За прошедший день в Петербурге сдали тест на COVID-19 более 11 тысяч человек

Также от петербуржцев поступают обращения по номерам "122" и "112".

За минувшие сутки, 5 июля, в Петербурге протестировали на наличие коронавируса 11 047 человек, сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся 1 298 человек, 669 из них ― контактные, 554 ― на самоизоляции, 75 ― в обсерваторе. Единая информационно-справочная служба по вопросам коронавируса продолжает принимать звонки, за сутки специалисты обработали более 264 вызовов. В службу экстренных вызовов по номеру "112" в тот же день поступило 97 обращений, 42 человек сообщили о прибытии в Россию из-за границы.

Отметим, что за сутки от коронавируса в Петербурге умирают в два раза больше, чем в Москве.

Фото: Piter.TV