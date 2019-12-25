В пятницу дожди обойдут Петербург стороной

По информации синоптиков, тенденция на похолодание продолжает набирать обороты.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде, которая ожидается в городе завтра, 6 ноября.

По информации синоптиков, тенденция на похолодание продолжает набирать обороты: днем в пятницу воздух прогреется до +3 градусов, ночью термометры покажут почти зимнюю температуру, около 0 градусов.

При этом снега все еще не будет, дожди тоже обойдут Северную столицу стороной. С северо-востока подует умеренный ветер, атмосферное давление повысится.

Отмечается, что температурный рекорд этого дня был побит 69 лет назад. В 1957 году в Ленинграде зафиксировали +13 градусов.

Ранее на Piter.TV: петербуржцев ждут прохладные и солнечные дни. Сохранятся перепады температуры и атмосферного давления.

Фото: Piter.TV