В Петербурге нашли пропавшего по пути в школу подростка

Поисковая операция завершилась благополучно.

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка с особенностями здоровья. Школьник пропал утром 5 ноября по дороге в школу в Петроградском районе, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

Ранее в поисковые отряды Петербурга поступили заявки на поиск 14-летнего подростка, который исчез утром по дороге в школу в Петроградском районе. Мальчик ростом 176 сантиметров был одет в темно-синюю куртку, серую кофту и серые джины, на ногах черные сапоги.

Поисковая операция завершилась благополучно. Подростка обнаружили сотрудники полиции. Других подробностей о том, где находился школьник и в каком он состоянии, не сообщалось.

Ранее мама мальчика рассказала, что у сына не было при себе телефона, также он не разговаривает. После пропажи ребенка петербурженка обратилась за помощью в полицию.

Фото: Piter.TV