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Из ЦССВ №11 Петербурга пропал 16-летний воспитанник
Сегодня, 14:48
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Из ЦССВ №11 Петербурга пропал 16-летний воспитанник

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Ранее подросток не уходил, на учете в ПДН не состоит.

Из Центра содействия семейному воспитанию №11 Петербурга, расположенном на проспекте Космонавтов, 18, пропал 16-летний воспитанник. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением о пропаже подростка в УМВД России по Московскому району Северной столицы обратилась воспитательница учреждения 16 сентября. Ушедший является учеником 7 класса школы №370.

Ранее воспитанник не уходил, на учете в ПДН не состоит. 

Ранее на Piter.TV: пропавший директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга обнаружен в СИЗО.

Фото: Piter.TV

Теги: пропал подросток, центр содействия семейному воспитанию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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