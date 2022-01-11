Из ЦССВ №11 Петербурга пропал 16-летний воспитанник

Ранее подросток не уходил, на учете в ПДН не состоит.

Из Центра содействия семейному воспитанию №11 Петербурга, расположенном на проспекте Космонавтов, 18, пропал 16-летний воспитанник. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением о пропаже подростка в УМВД России по Московскому району Северной столицы обратилась воспитательница учреждения 16 сентября. Ушедший является учеником 7 класса школы №370.

Ранее воспитанник не уходил, на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Piter.TV: пропавший директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга обнаружен в СИЗО.

Фото: Piter.TV