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Пропавший директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга обнаружен в СИЗО
Сегодня, 9:00
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Пропавший директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга обнаружен в СИЗО

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По данным следствия, Трухин причинил ущерб НИИ на сумму порядка 436 млн рублей.

Пропавшего экс-главу НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга поместили в СИЗО. Под стражей Виктор Трухин пробудет до 7 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы в субботу, 9 сентября.

По данным следствия, Трухин причинил ущерб НИИ на сумму порядка 436 млн рублей. Так, он обвинен по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Бывший директор просил домашний арест. Защита подчеркнула, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний. 

Напомним, что в четверг, 7 сентября, стало известно, что экс-глава НИИ пропал в Москве. Его дочь обратилась в правоохранительные органы 6 сентября.

Ранее на Piter.TV: арест бывшего вице-губернатора Ленобласти продлен до 2 ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: нии вакцин и сывороток, отправили в сизо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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