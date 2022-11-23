Пропавший директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга обнаружен в СИЗО

По данным следствия, Трухин причинил ущерб НИИ на сумму порядка 436 млн рублей.

Пропавшего экс-главу НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга поместили в СИЗО. Под стражей Виктор Трухин пробудет до 7 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы в субботу, 9 сентября.

По данным следствия, Трухин причинил ущерб НИИ на сумму порядка 436 млн рублей. Так, он обвинен по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Бывший директор просил домашний арест. Защита подчеркнула, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний.

Напомним, что в четверг, 7 сентября, стало известно, что экс-глава НИИ пропал в Москве. Его дочь обратилась в правоохранительные органы 6 сентября.

Ранее на Piter.TV: арест бывшего вице-губернатора Ленобласти продлен до 2 ноября.

Фото: Piter.TV