Арест бывшего вице-губернатора Ленобласти продлен до 2 ноября

В СИЗО Москвин находился с начала марта, а в апреле по решению суда его оставили под стражей до 2 сентября.

Приморский районный суд Петербурга продлил арест бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина до 2 ноября текущего года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов сегодня, 5 сентября.

Москвина обвинили во взяточничестве и в злоупотреблении полномочиями по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ (два эпизода). Он возражал, просил домашний арест и напомнил, что в июле заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако следствие получило информацию из иных правоохранительных органов, теперь бывшего вице-губернатора проверяют на причастность к ряду преступлений "коррупционной направленности".

В СИЗО Москвин находился с начала марта, а в июне по решению суда его оставили под стражей до 2 сентября.

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Фото: Piter.TV