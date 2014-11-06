Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин останется под арестом до 2 сентября

Михаил Москвин и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал им.

Приморский районный суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина до 2 сентября. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга в пятницу, 30 июня.

Следствие утверждает, что Москвин в период с 2017 по 2021 годы получил 8,5 млн рублей взятки за покровительство от гендиректора дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниила Федичева. Его обвиняют и в махинациях с бюджетными средствами, которые были выделены на достройку проблемного жилья.

Михаил Москвин и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал им.

Напомним, что бывший вице-губернатор Ленобласти находится в СИЗО с начала марта. Его подозревали во взяточничестве. В апреле Москвин получил обвинение за превышение должностных полномочий. Речь идет о ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и ч. 3 ст. 275 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросткам, убившим 13-летнюю знакомую молотком, продлили арест до августа.

Фото: Piter.TV