В Петербурге подросткам, убившим 13-летнюю знакомую молотком, продлили арест до августа

Юноша заманил девочку в лес и убил её молотком.

Выборгский районный суд Петербурга продлил арест двум подросткам за убийство 13-летней знакомой. Они останутся в СИЗО до 2 августа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Северной столицы.

Трагедия произошла в конце апреля 2023 года. Подростки пригласили 13-летнюю школьницу якобы на пикник и заранее подумали о месте, в котором будет совершено убийство. Известно, что 16-летний подросток нанес множество ударов молотком по голове девочке, а затем её положили в яму. Подозреваемые ввели в заблуждение мать погибшей и написали ей с телефона другое местоположение дочери. Мать школьницы обратилась в полицию, так как не могла её найти.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых в убийстве – 16-летнего подростка и его 15-летнюю знакомую. Юноша признался в содеянном.

Фото: СК по СПб