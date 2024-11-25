Сотрудника НИИ Минобороны РФ в Петербурге посадили на 1,5 года за вредоносное ПО

Мужчина признал вину.

Приморский районный суд Петербурга признал виновным экс-сотрудника НИИ "Научно-исследовательский центр безопасности технических систем" Минобороны РФ по ч. 1 ст. 273 УК РФ. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

По версии следствия, мужчина установил на служебный ноутбук вредоносное нелицензионное программное обеспечение для того, чтобы нейтрализовать средства защиты компьютерной информации. Фигурант знал о свойствах операционной системы Windows Zver и специально загрузил ее. Дело рассматривалось в особом порядке.

Петербуржец признал вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

Фото: Piter.TV