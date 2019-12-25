МВД рассказало, как мошенники маскируют вредоносное ПО

Полиция сообщила о потенциальной угрозе перехода по ссылкам через мессенджеры и соцсети.

В России мошенники могут маскировать вредоносное программное обеспечение в фишинговых ссылках на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД уточнили, что злоумышленники стремятся замаскировать опасные приложения таким образом, чтобы они не заставили пользователей чувствовать угрозу безопасности. Однако любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению гаджета.

пресс-служба полиции

В МВД рекомендовали быть осторожнее с любыми ссылками, отправленными через социальные сети и мессенджеры, так как они могут являться источником потенциальной угрозы.

В МВД опровергли сообщения о проверке телефонов из-за использования VPN-сервисов.

