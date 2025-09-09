Сегодня, 12:24
Мишустин рассказал о росте рынка российского промышленного ПО

Премьер России выступил на форуме Digital Qazaqstan 2026.

Рынок российского промышленного программного обеспечения в 2025 году вырос почти до 50 миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.Чиновник из кабинета министров находится в рабочей поездке по Казахстану. Официальный визит запланирован с 25 по 27 марта. Утром в пятницу председатель федерального правительства России принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026". В рамках мероприятия спикер объяснил аудитории, что объемы продаж российского софта и услуг, связанных с его разработкой, достигли в прошлом году суммы в практически 2,5 триллиона рублей. При этом Москва готова делиться самыми современными наработками в ИТ-сфере со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Все такие решения могут стать основой и для цифровой трансформации отраслей экономик государств Евразийского экономического союза. Конечно, я всегда это говорю, в том числе выступая здесь, на этом уважаемом форуме, что Россия готова делиться самыми современными наработками с нашими соседями.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

