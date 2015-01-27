Мишустин: товарооборот между РФ и Казахстаном достиг почти $30 млрд

Глава кабмина РФ встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг отметки в почти 30 миллиардов долларов. Соответствующими статистическими данными поделился во время рабочей встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым председатель федерального правительства из Москвы Михаил Мишустин. Мероприятие состоялось в Астане. Глава государства указал высокопоставленному иностранному гостю на то, что страны реализовали друг с другом 122 крупных проекта с общей стоимостью в 25 миллиардов рублей.

Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами: 122 достаточно крупных проекта уже реализованы стоимостью около $25 млрд. Объем торговли уверенно приближается к $30 млрд.... это уникальные результаты. Касым-Жомартом Токаев, президент Казахстана

Политик напомнил о том, что в настоящее время Россия является основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером для Казахстана.

