Мишустин поручил до 10 ноября изучить проблему перегрузки школьников
Сегодня, 14:04
Мишустин поручил до 10 ноября изучить проблему перегрузки школьников

Премьер-министр России дал поручение после отчета кабмина в Госдуме.

Российское министерство по просвещению должно до 10 ноября текущего года провести комплексный анализ исполнения правил, регулирующих на территории страны учебную и другие виды нагрузки на школьников. Такое поручение по результатам  февральского отчета кабинета министров в Государственной думе и получения предложений  к федеральному правительству со стороны депутатов дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Профильное ведомство проведет комплексный мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регулирующих объем недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности обучающихся лиц с учетом установленных законодательством требований.

По результатам этой работы при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке.

Минпросвещения: внеурочный курс "Моя семья" не является обязательным.

