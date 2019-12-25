Мишустин поручил до 10 ноября изучить проблему перегрузки школьников

Премьер-министр России дал поручение после отчета кабмина в Госдуме.

Российское министерство по просвещению должно до 10 ноября текущего года провести комплексный анализ исполнения правил, регулирующих на территории страны учебную и другие виды нагрузки на школьников. Такое поручение по результатам февральского отчета кабинета министров в Государственной думе и получения предложений к федеральному правительству со стороны депутатов дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Профильное ведомство проведет комплексный мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регулирующих объем недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности обучающихся лиц с учетом установленных законодательством требований.

По результатам этой работы при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке. текст поручения премьер-министра России

