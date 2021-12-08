Минпросвещения: внеурочный курс "Моя семья" не является обязательным

Школы будут учитывать мнение родителей в процессе включения в программу обучения детей такого курса.

С 1 сентября 2026 года в школах появятся учебные пособия для внеурочного курса "Моя семья" для первых-четвертых классов. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-службу министерства по просвещению. Чиновники из профильного ведомства объяснили СМИ, что предмет не будет носить обязательного характера, поэтому образовательные учреждения будут самостоятельно принимать решение о том, включать его в учебную программу или нет. При принятии решения школы будут учитывать пожелания родителей.

Мы подтверждаем, что данные учебные пособия на самом деле включены в федеральный перечень, однако этот курс — и это очень важно — не является обязательным. пресс-служба Минпросвещения России

Автор курса Татьяна Поликараова объяснила журналистам "РИА Новостей", что из внеурочного курса дети смогут узнать о том, как семья учит ребенка жить в обществе, а также любить своих соотечественников и Родину. Учебные пособия для второго класса поднимают тему традиционных духовно-нравственных ценностей страны, отечественной исторической памяти, достоинства и свободы человека. Третий класс узнает о том, как сформировать добрые качества в рамках семьи. Далее последует курс об отношениях между взрослым и ребенком.

В настоящее время с материалами курса "Моя семья" для 10-11 классов и СПО можно ознакомиться на официальном сайте Института воспитания (Курс "Моя семья"). Известно, что материалы для 5-9 классов будут размещены к 1 сентября 2026 года.

