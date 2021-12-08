Минпросвещения попросило включить образовательные ресурсы в "белые списки"
Сегодня, 8:44
Власти задумались о бесперебойно работе сайтов, направленных на поддержку учащихся, их родителей и учителей.

Российское министерство по просвещению направило в Министерство по цифровому развитию страны собственное предложение о включении образовательных сайтов и цифровых сервисов в "белые списки". В национальном мессенджере MAX глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов отметил, что одной из важнейших задач властей во время замедления доступа населения в интернет, является обеспечение бесперебойной работы подключения учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам.

Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В "белый список" чиновники предлагают внести официальный сайт министерства, а также цифровые помощники ученика, педагога и родителя, портал "Цифровая образовательная среда ДПО", конструкторы рабочих программ и учебных планов, аонлайн-ресурсы "Земский учитель", "Усыновление в Российской Федерации", "Растимдетей.рф" и портал "Десятилетие детства".

Кравцов: доля посещающих продленку школьников должна превысить 17,6% к 2030 году.

