Кравцов: доля посещающих продленку школьников должна превысить 17,6% к 2030 году

В Минпросвещения рассказали о востребованности ГПД в России.

Доля учеников 1-4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году на территории нашей страны должна составлять не менее 17,6 процентов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов, слова которого приводит журналистам пресс-служба министерства по просвещению. Чиновник добавил, что группы продленного дня становятся полноценной образовательной и воспитательной средой, а не просто формой присмотра за детьми.

Сегодня в них занимаются более 1,43 млн ребят.

В Минпросвещения РФ добавили, что устойчивый рост охвата школьников говорит о востребованности такой организации внеурочного времени. По мнению Сергея Кравцова, существенных результатов государству удалось добиться благодаря реализации проекта "Поддержка семьи". Только за 2025 год в российских школах власти дополнительно создали 12 930 групп для учеников начальных классов. Такой показатель превысил плановый более чем в 12 раз.

