Минпросвещения разработало 50 вариантов расписаний в школах

Все варианты расписаний на этапе проектирования прошли обсуждение в экспертном сообществе.

Министерство просвещения России разработало и направило в регионы страны 50 вариантов школьных расписаний. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из правительства Сергей Кравцов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Чиновник объяснил коллегам, что приказом под номером 704 упорядочивается нагрузка на учащихся. Также власти предусмотрели единое планирование по предметам, нормирование количества и продолжительности контрольных работ, синхронизацию государственных образовательных программ с содержанием основного и единого экзаменов. Дополнительно введены кодификаторы (элементы содержания, которые проверяются в ходе оценочных процедур), нормирование часов детям на выполнение домашних заданий.

50 вариантов различных расписаний к этому приказу, чтобы школа могла выбрать в соответствии с теми условиями, которые имеются. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Министр по просвещению добавил, что на территории субъектов РФ завершено формировании единого образовательного пространства.

В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации