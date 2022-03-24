В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

Яна Лантратова направила общение главе Минпросвещения России.

В Государственной думе предлагают внедрить единый и понятный механизм записи ребенка на продленку в школе. В том числе организовать подобные мероприятия можно через онлайн-сервисы. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала руководитель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Текст документа с инициативами направлен на имя российского министра по просвещению Сергея Кравцова.

В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы, в том числе через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах. текст обращения

Парламентарии предлагают организовать на территории страны регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня (ГПД). Согласно существующим нормам в России, сейчас решение об организации продленки относится к компетенции образовательной организации. Оно принимается с учетом мнения родителей школьников. Однако в будущем группа продленного дня может быть переведена из локальной инициативы отдельных школ в статус общесистемной нормы с обязательным учетом потребностей семей. По словам Янты Лантратовой, важно на федеральном уровне закрепить такие требования. Это позволит каждой государственной школе при наличии подтвержденного родительского запроса и достаточных ресурсов обеспечить возможность посещения ребенком ГПД. В большинстве случаев речь идет об учениках первого-четвертого класса.В перспективе власти будут готовы расширить программу на пятые-шестые классы.

Парламентарии из нижней палаты заметили, что ежегодно можно проводить специальное анкетирование в бумажной или цифровой форме родителей. Таким образом школа будет выявлять потребности в группе продленного дня, желаемом графике, приоритетных видах деятельности и особенностях здоровья ребенка. Кроме этого законодатели считают, что следует предусмотреть пороговый критерий, при котором образовательное учреждение обязано организовать не менее одной группы продленного дня, либо предложить родителям детей альтернативное решение. Сейчас от властей требуется утвердить минимальный стандарт нахождения школьника в ГПД. Речь может идти о времени до 16.30-17.00 с питанием, выполнением домашнего задания, прогулкой. Не исключается работа с детьми до 18.00-19.00 вечера, расширенный набор спортивных, творческих и проектных программ, сочетание бюджетного финансирования с возможной частичной родительской платой за отдельные дополнительные услуги.

В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с 7 лет.

Фото: Piter.tv