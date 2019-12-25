Ресторан "Токио Сити" на Сизова закрыли на месяц после массового отравления

Также к административной ответственности привлекли поставщика продукции.

Приморский районный суд Петербурга закрыл на 30 суток ресторан "Токио Сити" на проспекте Сизова после массового отравления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, среди посетителей заведения зарегистрировали 23 случая острой кишечной инфекции. В красной рыбе семейства лососевых обнаружили сальмонеллу и листерии, в связи с чем также привлекли к административной ответственности ее поставщика – ООО "Гавань – по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Ранее в "Токио Сити" прокомментировали случившееся.

Искренне сопереживаем и надеемся на скорейшее выздоровление наших гостей. По предварительным данным, причиной инцидента стала поставка одним из поставщиков некачественной партии рыбы. При этом все необходимые справки, подтверждающие качество продукта, были предоставлены ресторану при отгрузке. Пресс-служба ресторана "Токио Сити"

Всем пострадавшим руководство ресторана готово оказать необходимую поддержку.

Фото: Piter.TV