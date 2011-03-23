В "Токио Сити" прокомментировали массовое отравление в ресторане на Сизова

По предварительной версии, причиной инцидента стала поставка некачественной партии рыбы со стороны одного из поставщиков.

В пресс-службе ресторанной сети "Токио Сити" прокомментировали недавний инцидент с массовым отравлением 23 посетителей заведения на улице Сизова. В настоящий момент ресторан закрыт для посещения до окончания проверки контрольно-следственными органами.

Искренне сопереживаем и надеемся на скорейшее выздоровление наших гостей. По предварительным данным, причиной инцидента стала поставка одним из поставщиков некачественной партии рыбы. При этом все необходимые справки, подтверждающие качество продукта, были предоставлены ресторану при отгрузке. В ближайшее время ждем официального подтверждения причины произошедшего. Пресс-служба ресторана "Токио Сити"

В сообщении также отметили, что вся партия рыбы была выведена из оборота ресторана, а информация о произошедшем была донесена до сведения поставщиков и руководства других заведений сети "Токио Сити". Всем пострадавшим руководство "Токио Сити" готово оказать всю необходимую поддержку.

Дополнительно в ресторане были проведены две внеплановые санитарные обработки полного цикла с привлечением профильных специалистов. Как только у нас появится официальное заключение, мы его опубликуем и расскажем о мерах, которые ресторан предпримет, чтобы не допустить подобного в будущем. Пресс-служба ресторана "Токио Сити"

Ранее по факту инцидента в региональном СК было возбуждено уголовное дело по 238 статье. Произошедшим также заинтересовался глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил предоставить ему доклад по расследуемому делу.

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