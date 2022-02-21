После отравления в "Токио-Сити" на Сизова возбуждено уголовное дело

Работа ресторана остановлена. Проведение расследования контролирует региональный Роспотребнадзор.

Уголовное дело возбуждено после массового отравления в ресторане "Токио-Сити", расположенном на проспекте Сизова.

Напомним, что люди, посещавшие ресторан в прошлый понедельник, начали испытывать симптомы недомогания. После этого они стали жаловаться на плохое самочувствие. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленинградской области, отравились 23 человека. У них диагностировалась острая кишечная инфекция.

14 взрослых пациентов доставлены в больницу им. С.П. Боткина. Ещё четверо детей привезли в НИИ детских инфекций.

Работа ресторана остановлена. Проведение расследования контролирует региональный Роспотребнадзор.

Фото: Pxhere