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Жертвами кишечной инфекции в "Токио Сити" стали 23 петербуржца
Сегодня, 20:05
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Жертвами кишечной инфекции в "Токио Сити" стали 23 петербуржца

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У 12 заболевших выявили сальмонеллу.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга сообщил, что число жертв пищевого отравления после посещения ресторана "Токио Сити" на улице Сизова возросло до 23 человек. В ведомстве предприняли комплекс противоэпидемических мер, – рассказали в пресс-службе регионального отделения федеральной службы.

В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, при этом у 12 из заболевших выявлена сальмонелла. В управлении петербургского Роспотребнадзора выразили готовность оказать содействие пострадавшим в составлении досудебной претензии к владельцам ресторанной сети.

Напомним, что ранее в ГСУ СК по Санкт-Петербургу провели доследственную проверку в заведении на улице Сизова.

Фото: PXhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: отравление, роспотребнадзор петербурга, сальмонелла, токио сити, улица сизова
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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