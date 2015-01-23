СК проводит проверку по факту отравления в "Токио Сити" на Сизова

Ранее сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в подаваемой посетителям рыбе сальмонеллу.

В ресторане "Токио Сити" на улице Сизова в Санкт-Петербурге следователями Приморского района проводится доследственная проверка по факту отравления 6 посетителей заведения 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Петербурга проводил в ресторане проверку и обнаружили в рыбе сальмонеллу. Позже в ресторане была проведена санитарная обработка. В настоящий момент "Токио Сити" на улице Сизова снова работает.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу