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При пожаре на предприятии в Подмосковье обрушилась кровля

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К ликвидации пламени подключились свыше 70 человек.

Площадь крупного пожара, произошедшего на территории производственного предприятия, расположенного в Климовске Московской области, возросла до 1400 квадратных метров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления экстренного министерства страны. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что произошло частичное обрушение кровли помещения. Ликвидация пламени осложняется высокой пожарной загрузкой внутри здания. К тушению огня в данный момент привлечено более 70 человек личного состава ведомства и 22 единицы техники.

На данный момент площадь пожара составляет 1400 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Из горящего дома на улице Лени Голикова эвакуировали двоих жильцов.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, подмосковье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Пожар,

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