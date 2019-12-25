Из горящего дома на улице Лени Голикова эвакуировали двоих жильцов

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Кировском районе днем 26 ноября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Лени Голикова, 33, поступило на пульт спасателей в 12:02. На кухне в "однушке" полыхало на площади 1 "квадрат". Огонь потушили уже к 12:21.

Отмечается, что из опасной зоны эвакуировали двоих, в результате никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV