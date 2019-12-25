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В огородничестве Ивановка загорелась постройка
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В огородничестве Ивановка загорелась постройка

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Для ликвидации возгорания были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Во вторник, 26 ноября, в 6:52 утра произошёл пожар в огородничестве Ивановка (Красносельский район Петербурга).

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, огонь охватил строение размером 8x12 метров, распространяясь по всей его площади. Пожар был полностью потушен в 8:13. Информация о пострадавших отсутствует.

Для ликвидации возгорания были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в  пятиэтажке на Шамшевой улице загорелась проводка.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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