В огородничестве Ивановка загорелась постройка

Во вторник, 26 ноября, в 6:52 утра произошёл пожар в огородничестве Ивановка (Красносельский район Петербурга).
Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, огонь охватил строение размером 8x12 метров, распространяясь по всей его площади. Пожар был полностью потушен в 8:13. Информация о пострадавших отсутствует.
Для ликвидации возгорания были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что в пятиэтажке на Шамшевой улице загорелась проводка.
Фото: Piter.TV
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