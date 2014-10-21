В пятиэтажке на Шамшевой улице загорелась проводка

Для тушения пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 сотрудников МЧС.

В понедельник, 25 ноября, в 12:59 произошёл пожар в Петроградском районе на Шамшевой улице, дом 8.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, в пятиэтажном доме на четвёртом этаже, загорелась электропроводка. В 13:17 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Для тушения пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых.

Фото: Piter.TV