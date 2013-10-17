  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший
Сегодня, 8:06
70
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший

0 0

На кухне в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Красносельском районе вечером 21 ноября произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании по адресу: улица Маршала Захарова, 16к1, поступила на пульт спасателей вчера в 23:03. На кухне в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 23:28 огонь потушили. 

Из опасной зоны были эвакуированы шесть человек, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: возгорание в Пушкине тушили 10 пожарных. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, улица маршала захарова, эвакуация при пожаре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии