Из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший

В Красносельском районе вечером 21 ноября произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Информация о возгорании по адресу: улица Маршала Захарова, 16к1, поступила на пульт спасателей вчера в 23:03. На кухне в "однушке" полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 23:28 огонь потушили.
Из опасной зоны были эвакуированы шесть человек, в результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города.
К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: возгорание в Пушкине тушили 10 пожарных.
Фото: Piter.TV
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