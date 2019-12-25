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Ресторан "Токио Сити" на проспекте Сизова закрывали после отравления посетителей
Сегодня, 15:22
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Ресторан "Токио Сити" на проспекте Сизова закрывали после отравления посетителей

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Сотрудники Роспотребнадзора нашли сальмонеллу в рыбе.

На проспекте Сизова в Петербурге временно закрывали ресторан "Токио Сити". Посетители заведения отравились рыбой, пишет 78.ru. 

Известно, что пострадали несколько человек, они попали в больницы после посещения ресторана 24 ноября. Гости жаловались на рвоту, высокую температуру и диарею. 

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили заведение 25 ноября и нашли сальмонеллу в рыбе. Прошла санитарная обработка. В настоящее время "Токио Сити" вновь работает. 

Ранее в Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: массовое отравление, рыба, сальмонелла, токио сити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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