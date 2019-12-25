Ресторан "Токио Сити" на проспекте Сизова закрывали после отравления посетителей

Сотрудники Роспотребнадзора нашли сальмонеллу в рыбе.

На проспекте Сизова в Петербурге временно закрывали ресторан "Токио Сити". Посетители заведения отравились рыбой, пишет 78.ru.

Известно, что пострадали несколько человек, они попали в больницы после посещения ресторана 24 ноября. Гости жаловались на рвоту, высокую температуру и диарею.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили заведение 25 ноября и нашли сальмонеллу в рыбе. Прошла санитарная обработка. В настоящее время "Токио Сити" вновь работает.

Ранее в Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)