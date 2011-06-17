В Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию

4 ноября пациента перевезли в НИИ Джанелидзе, его состояние остаётся тяжёлым.

Врачи третий день борются за жизнь пациента из Архангельска, который отравился после употребления грибов в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

Пострадавший поступил в Боткинскую больницу 2 ноября с диагнозом "острое отравление". Из-за тяжести состояния 62-летний мужчина был помещён в отделение интенсивной терапии. 4 ноября пациента перевезли в НИИ Джанелидзе, его состояние остаётся тяжёлым.

Какие грибы съел мужчина и где он их купил, пока неясно. Обстоятельства выясняются.