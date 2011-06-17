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В Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию
Сегодня, 10:51
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В Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию

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4 ноября пациента перевезли в НИИ Джанелидзе, его состояние остаётся тяжёлым.

Врачи третий день борются за жизнь пациента из Архангельска, который отравился после употребления грибов в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

Пострадавший поступил в Боткинскую больницу 2 ноября с диагнозом "острое отравление". Из-за тяжести состояния 62-летний мужчина был помещён в отделение интенсивной терапии. 4 ноября пациента перевезли в НИИ Джанелидзе, его состояние остаётся тяжёлым.

Какие грибы съел мужчина и где он их купил, пока неясно. Обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженке налили клей в глаз во время наращивания ресниц.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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