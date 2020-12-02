Петербурженке налили клей в глаз во время наращивания ресниц

Медики диагностировали химический ожог глаза 1–2 степени. Женщина была выписана домой в стабильном состоянии.

Петербурженка пострадала от химического ожога глаза после процедуры наращивания ресниц. По данным "Фонтанки", пострадавшая обратилась за медицинской помощью 4 ноября, почти через сутки после посещения салона красоты.

К счастью, повреждения оказались незначительными. Медики диагностировали химический ожог глаза 1–2 степени. Женщина была выписана домой в стабильном состоянии.

Процедура проводилась в известном салоне красоты в Пушкине. Стоимость наращивания ресниц в этом заведении начинается от 2300 рублей.