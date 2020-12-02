Петербурженке налили клей в глаз во время наращивания ресниц

Петербурженка пострадала от химического ожога глаза после процедуры наращивания ресниц. По данным "Фонтанки", пострадавшая обратилась за медицинской помощью 4 ноября, почти через сутки после посещения салона красоты.
К счастью, повреждения оказались незначительными. Медики диагностировали химический ожог глаза 1–2 степени. Женщина была выписана домой в стабильном состоянии.
Процедура проводилась в известном салоне красоты в Пушкине. Стоимость наращивания ресниц в этом заведении начинается от 2300 рублей.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный сломал женщине нос в метро Петербурга.
Фото: Piter.TV
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