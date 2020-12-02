  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженке налили клей в глаз во время наращивания ресниц
Сегодня, 8:07
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженке налили клей в глаз во время наращивания ресниц

0 0

Медики диагностировали химический ожог глаза 1–2 степени. Женщина была выписана домой в стабильном состоянии.

Петербурженка пострадала от химического ожога глаза после процедуры наращивания ресниц. По данным "Фонтанки", пострадавшая обратилась за медицинской помощью 4 ноября, почти через сутки после посещения салона красоты.

К счастью, повреждения оказались незначительными. Медики диагностировали химический ожог глаза 1–2 степени. Женщина была выписана домой в стабильном состоянии.

Процедура проводилась в известном салоне красоты в Пушкине. Стоимость наращивания ресниц в этом заведении начинается от 2300 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный сломал женщине нос в метро Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии