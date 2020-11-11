Неизвестный сломал женщине нос в метро Петербурга

Было установлено, что травму женщина получила в результате удара по лицу от незнакомца во время словесной ссоры.

В понедельник, 28 октября, в полицию Центрального района поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 39-летней женщины с переломом носа от станции метро "Невский проспект". Было установлено, что травму женщина получила в результате удара по лицу от незнакомца во время словесной ссоры.

После получения необходимой медицинской помощи, пострадавшей разрешили продолжить лечение в домашних условиях.

Сейчас полиция проводит проверку по данному происшествию. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется поиск и задержание подозреваемого.