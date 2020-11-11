Двое мужчин обстреляли автомобиль на шоссе Революции

В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на четверг, 31 октября, полиция Красногвардейского района получила сообщение о стрельбе возле дома 41/39 на шоссе Революции. Неизвестный произвел выстрел из пистолета в сторону припаркованного автомобиля марки Kia, затем пересек улицу, сел в стоящий рядом автомобиль "ВАЗ 2114" и уехал в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль Kia с поврежденным передним стеклом водителя и левой задней фарой. Пострадавших в инциденте не оказалось.

Была организована операция по поиску и задержанию автомобиля "ВАЗ". В 12:00 сотрудники патрульной службы задержали двоих подозреваемых – 23-летнего и 24-летнего уроженцев одной из российских республик, проживающих в Петербурге, около дома 27 на проспекте Энергетиков. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.