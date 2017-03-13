Группа молодых людей открыла стрельбу у станции метро "Василеостровская"

Утром 22 октября группа из пяти нетрезвых мужчин с пистолетом привлекла внимание у станции метро "Василеостровская". Как пишет "Фонтанка", молодые люди громко ругались и стреляли, вызывая беспокойство окружающих.
Двое местных жителей сообщили полиции о шумной и агрессивной группе. Один из мужчин угрожал другому расправой, употреблял нецензурные выражения, а затем произвел выстрел из пистолета в воздух и в сторону ног своего оппонента.
Прибывшие на место полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 19, 21 и 30 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что выстрел совершил самый младший участник группы. Однако его пневматический пистолет в момент выстрела оказался незаряженным.
Ранее мы сообщили о том, что 20-летнего петербуржца задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летней сестрой.
Фото: Piter.TV
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