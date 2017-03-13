Группа молодых людей открыла стрельбу у станции метро "Василеостровская"

Один из мужчин угрожал другому расправой, употреблял нецензурные выражения, а затем произвел выстрел из пистолета в воздух и в сторону ног своего оппонента.

Утром 22 октября группа из пяти нетрезвых мужчин с пистолетом привлекла внимание у станции метро "Василеостровская". Как пишет "Фонтанка", молодые люди громко ругались и стреляли, вызывая беспокойство окружающих.

Двое местных жителей сообщили полиции о шумной и агрессивной группе. Один из мужчин угрожал другому расправой, употреблял нецензурные выражения, а затем произвел выстрел из пистолета в воздух и в сторону ног своего оппонента.

Прибывшие на место полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 19, 21 и 30 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что выстрел совершил самый младший участник группы. Однако его пневматический пистолет в момент выстрела оказался незаряженным.