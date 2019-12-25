20-летнего петербуржца задержали по подозрению в сексуальном насилии над 4-летней сестрой

Правоохранительные органы начали расследование и возбудили уголовное дело.

В Выборгском районе Петербурга задержан молодой человек, подозреваемый в сексуальном насилии над ребенком. Его обвинила в преступлении собственная мать.

По информации источника "Фонтанки", женщина обратилась к врачам два дня назад, выразив подозрение, что ее дочь подверглась насилию. Врачи не обнаружили патологий, но сообщили о происшествии в полицию. Мать подала заявление, утверждая, что ее 20-летний сын домогался к своей младшей сестре в их квартире.

Правоохранительные органы начали расследование и возбудили уголовное дело. Молодой человек, которого они задержали, ранее имел проблемы с законом и привлекался за кражи. Несколько дел против него были закрыты, а по другим он находится под подпиской о невыезде.

Сейчас ведется расследование всех обстоятельств инцидента.