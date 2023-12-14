На Колтушском шоссе подростка заставили извиниться перед девочкой с помощью игрушечного пистолета

Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия соответствующих мер.

В ночь на воскресенье, 20 октября, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от жителя Всеволожска о том, что в отношении его 13-летнего сына были совершены противоправные действия.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, у сына заявителя, который учится в седьмом классе, произошел конфликт с восьмиклассником из-за девочки. Для разрешения ситуации подростку назначили встречу в парке на Колтушском шоссе. На месте встречи к нему подошла группа ребят с участием девочки, из-за которой возник конфликт, и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, принудили его извиняться перед ней.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в отделение 14-летнего подростка, который угрожал сыну заявителя игрушечным пистолетом. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия соответствующих мер.